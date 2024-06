Con la bella stagione ritorna CerroEstate, la rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Cerro Maggiore.

Ripartono gli appuntamenti di Cerro Estate

Per l'edizione 2024 un ricco calendario di eventi tra musica, cabaret, sport, food, divertimento, cultura, tradizione.

Inaugurazione il 16 giugno, alle 21.00, in piazza A. Moro, con il concerto “Jony at last” di Marlise Goidanich e Antonella Montrasio, nell'ambito di Underskin Sotto la pelle del festival, organizzato in collaborazione con il Corpo Musicale Cittadino APS.

In caso di maltempo il concerto si terrà all'auditorium di via Boccaccio, 2.

L'ingresso è libero.