Riparte YoungDoIt, lo spazio dedicato ai giovani di Arese.

"Lo spazio giovani Youngdoit , da molti anni punto di riferimento delle politiche giovanili del Comune di Arese , cresce, si trasforma, evolve. Con la nascita del Collettivo Young Do It, investiamo ancora una volta nel protagonismo dei ragazzi e delle ragazze, affinché siano loro a organizzare attività dai giovani per i giovani. Come da loro stessi dichiarato: "ci saranno concerti ed eventi in futuro, ma vogliamo di più. Desideriamo creare uno spazio di dibattito, di libera circolazione di idee. Noi giovani abbiamo davvero molto da dire e siamo qui per dimostrarlo. E noi siamo qui, insieme a BARABBA'S CLOWNS e a tutta la rete delle associazioni e istituzioni aderenti al progetto, per supportarli in questo".