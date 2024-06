Riparte il tour del Cinemambulante

A spasso per l’Italia, ricalcando quello che oltre 120 anni fa facevano i cinema ambulanti, che portavano la cultura cinematografica in giro per il mondo, prima che le sale iniziarono a diventare residenti in larga scala.

Il cinemambulante

Nasce da queste figure la rassegna cinematografica itinerante «IlCinemAmbulante» di Maurizio Casula, che anche quest’anno proporrà in diversi comuni del territorio, nelle afose serate di estate, proiezioni cinematografiche all’aperto gratuite con l’obiettivo di stimolare nel pubblico l’esperienza della condivisione.

Dal 2015

Un progetto nato nel 2015 e che ha ormai raggiunto numeri ragguardevoli, con oltre 200 film proiettati in giro per l’Italia per migliaia di spettatori.

Quest’anno la rassegna parte da Lainate: martedì 25 giugno andrà in scena al parco comunale di via Roma a Barbaiana «Il gatto con gli stivali 2».

Lainate, Pregnana, Cornaredo e Nerviano

Il primo appuntamento pregnanese sarà in piazza Santi Pietro e Paolo mercoledì 26 giugno, quando andrà in scena Tolo Tolo di Checco Zalone. Sempre a Pregnana Il 3 luglio ci sarà Le Otto Montagne, il 10 luglio Il Gatto con gli stivali 2, il 17 luglio Ultima notte a Soho. In caso di pioggia, ci si sposterà nell’auditorium di via Varese. Per la prima volta Casula e il CInemambulante toccheranno anche Nerviano: venerdì 28, inizio ore 21, verrà proiettato all’area La Meccanica di via Battisti «Corro da te» di Riccardo Milani. A Cornaredo si parte invece lunedì 8 luglio con "Non ci resta che vincere" d Javier Fesser, proiettato nel cortile di palazzo Filanda.

E questi sono solo i primi appuntamenti della lunga estate ambulante con cui Casula proseguirà nel suo impegno di dare al cinema un significato più ampio, portandolo anche in luoghi e piazze molto diversi dalla classica arena estiva.