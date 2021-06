Riparte Donne In•canto, il festival di musica e parole al femminile giunto quest'anno alla 13esima edizione e che coinvolgerà i comuni di Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Riparte Donne In•canto

"Ripartiamo, e quest'anno la parola ripartire è davvero carica di significato". Così Giorgio Almasio, direttore artistico di Donne In•canto, ha presentato la nuova edizione del festival di musica e parole al femminile. Questa mattina, lunedì 14 giugno 2021, nella loggia del cortile di Villa Corvini a Parabiago, alla presenza degli amministratori locali (ben 17 i Comuni coinvolti), dei partner e degli sponsor della kermesse, Almasio ha raccontato il festival 2021. Ventiquattro serate "per una meravigliosa estate e un grande autunno", un unico filo conduttore (il Mediterraneo, il Sud e le sue donne straordinarie, due su tutte Rosa Balistreri e Ria Rosa, due artiste - siciliana la prima, napoletana la seconda - che hanno anticipato i tempi e sperimentato la loro arte libere da pregiudizi) e con una madrina d'eccezione: Marisa Laurito.

Sarà lei a tenere a battesimo la 13esima edizione di Donne In•canto: la cerimonia di apertura è in calendario per venerdì 25 giugno, alle 20.30, al campo sportivo Rancilio di Parabiago. Alle 21, Laurito proporrà "Nuie' simm'e d'o Sud", uno spettacolo musicale dedicato alla cultura, all'arte e alla bellezza del Sud del mondo.

Seguiranno due spettacoli alla settimana per tutta l'estate (agosto escluso).

Il 3 settembre Donne in Canto ripartirà per poi concludersi il 24 ottobre con la serata di chiusura a Parabiago: nell'occasione sarà assegnato il Premio Donna In•canto, alla sua prima edizione, riservato a "donne che hanno una voce forte e che sono riuscite a farsi sentire e a cambiare la realtà" come ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Parabiago Barbara Benedettelli, che ha voluto fortemente questo premio.

Infine, una serata "bonus track" ("come negli lp... ricordate?" ha detto Almasio): il 21 novembre a Rescaldina.

Oltre a Parabiago, il festival coinvolgerà Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Trentuno le artiste che si alterneranno sul palco dell'edizione 2021: oltre alla madrina Marisa Laurito, ci saranno Anna Foglietta, Iaia Forte, Ginevra Di Marco, Antonella Ruggiero, Margherita Antonelli... e tante altre.

Il programma

venerdì 25 giugno | Parabiago

Campo Sportivo N. Rancilio

Serata di Apertura Festival

ore 20.30

Cerimonia di Apertura

con la Madrina Marisa Laurito

ore 21.30

Marisa Laurito con Timothy Martin

e con Marco Persichetti al pianoforte

Nuie’ Simm’e’ d’o’ Sud

Uno spettacolo musicale dedicato alla cultura, all’arte

e alla bellezza dei Sud del Mondo

prenotabile dal 19 giugno

domenica 27 giugno | Busto Garolfo

Parco Falcone Borsellino

Dōna Flor

Caravan de Las Flores

Un viaggio in musica per voce di donna

prenotabile dal 19 giugno

giovedì 1 luglio | San Giorgio su Legnano

Piazza Mazzini

Beatrice Campisi Trio

Mediterraneo d’autrice

Dalle radici… al cuore della musica

prenotabile dal 26 giugno

sabato 3 luglio | Rho

Parco di Villa Burba

Anna Foglietta

La bimba col megafono

Istruzioni per farsi ascoltare

prenotabile dal 26 giugno

lunedì 5 luglio | Legnano

Castello Visconteo

Una serata con Fondazione Ticino Olona

Patrizia Cirulli con Massimo Germini alla chitarra

Da Catullo a Marinella

Quando la poesia diventa canzone e la canzone è poesia

venerdì 9 luglio | Pero

Piazza delle Cinque Vie

Compagnia Piccolo Canto

D’altro Canto

Polifonie dal Mondo

prenotabile dal 3 luglio

sabato 10 luglio | Castellanza

Palazzo Carminati Brambilla

Anissa Gouizi Trio

A me navigante

Un concerto che fa da ponte tra l’Italia

e l’altra sponda del Mediterraneo

prenotabile dal 3 luglio

venerdì 16 luglio | Rho | Parco di Villa Burba

Rachele Andrioli e Rocco Nigro

Cosa sono le nuvole?

Una proposta musicale che parte dal Salento

per incontrare il Mondo

Supporter in apertura di serata Sue Trio

prenotabile dal 10 luglio

domenica 18 luglio | Legnano | Castello Visconteo

Frida Bollani Magoni

Piano e voce

Una voce magica e 88 tasti sotto le sue mani…

prenotabile dal 10 luglio

venerdì 23 luglio | Parabiago

Campo Sportivo N. Rancilio

Ginevra Di Marco

Di Me di Terra Nostra

Il grande ritorno di ‘Donna Ginevra’ al Festival

prenotabile dal 17 luglio

domenica 25 luglio | San Vittore Olona

Parco di Villa Adele

Mila Trani Trio

Milano guarda il Mare

Il nostro sguardo su un mare di canzoni…

prenotabile dal 17 luglio

giovedì 29 luglio | Lainate

Teatro Naturale di Villa Litta

Antonella Ruggiero

Arpeggio elettrico

Una grande interprete per una serata in Villa

prenotabile dal 24 luglio

sabato 31 luglio | Pero

Giardino del Punto Cerchiate - Biblioteca

Paola Luffarelli Trio

Mediterranea

Canzoni, colori e profumi che nascono dal Mediterraneo

prenotabile dal 24 luglio

venerdì 3 settembre | Dairago

Piazza Francesco della Croce

Margherita Antonelli

Lezioni di Filo-Sofia

Il ritorno di Sofia Matuonto: tremate di... risate!

prenotabile dal 31 luglio

domenica 5 settembre | Nerviano

Chiostro degli Olivetani - Municipio

Franca Masu Duo

Sentimento

Un concerto che arriva dritto al cuore…

prenotabile dal 31 luglio

venerdì 10 settembre | Rho

Parco di Villa Burba

Egidia Bruno

Cunti di casa

La passata di pomodoro: farla è un rito collettivo

prenotabile dal 4 settembre

domenica 12 settembre | Pogliano Milanese

Cortile della Biblioteca

Direttissimo Trio

Freccia del Sud

Un treno di canzoni da Milano a Palermo

prenotabile dal 4 settembre

venerdì 17 settembre | Villa Cortese

Sede Municipale

Giorgia Battocchio e Paui Galli

Sceme tagliate

Quando divertente fa rima con intelligente

prenotabile dall’11 settembre

domenica 26 settembre | San Vittore Olona

Sala Polivalente

Radice Timbrica

Io sono Amalia e canto il fado

Suggestioni portoghesi in forma di lettura scenica

prenotabile dal 18 settembre

domenica 3 ottobre | Canegrate

Teatro San Luigi

Tiziana Vaccaro

Terra di Rosa

Uno spettacolo teatrale che ci racconta la vita di Rosa Balistreri

prenotabile dal 25 settembre

domenica 10 ottobre | Arese

Centro Civico Agorà

Iaia Forte

Odissea Penelope

Il viaggio di Ulisse visto dagli occhi di una donna

prenotabile dal 2 ottobre

domenica 17 ottobre | Cerro Maggiore

Auditorium Comunale

LauraB - Soundscapes

Voglio sentirmi Mia

Sorelle Bertè e altre ribelli…

prenotabile dal 9 ottobre

domenica 24 ottobre | Parabiago

Sala Don Bosco

Serata di Chiusura Festival

Antonella Monetti alias Dolores Melodia

L’altra Rosa

Ria Rosa: una donna del Novecento

Assegnazione del premio “Donna In•canto 1ª Edizione”

(edizione pilota in via di definizione)

presenta Laura Defendi

prenotabile dal 16 ottobre

domenica 21 novembre | Rescaldina

Auditorium Comunale

Serata Bonus Track!

Laura Formenti

Per puro Caos

Un evento extra di cabaret per finire con un “mare” di risate!

prenotabile dal 23 ottobre

Per informazioni e prenotazioni: www.donneincanto.org