Riparte a Vittuone il censimento del patrimonio arboreo

Proseguono gli interventi di tutela del verde sul territorio di Vittuone. Da qualche giorno è infatti in corso il secondo censimento del patrimonio arboreo comunale, dopo il primo avvenuto nell’agosto 2023.

Riparte a Vittuone il censimento degli alberi

Un’operazione necessaria per analizzare le condizioni di salute delle piante messe a dimora sul pubblico suolo, nonché gli effetti della loro convivenza con l’ambiente urbano per poter poi definire al meglio eventuali interventi di cura, ripristino o finanche di abbattimento, anche nel corso degli anni a venire.

In questo nuovo intervento saranno censite in particolare le essenze arboree presenti al Parco Amici dello Sport, al Quartiere Leonardo Da Vinci e nelle principali vie e piazze del paese, per un totale di 723 alberature e per un costo complessivo di 30.898,94 euro.

Durante il primo censimento dello scorso anno erano invece state catalogate 567 piante, site principalmente all’interno dei parchi, nei pressi degli edifici scolastici comunali e lungo i viali alberati.

Patrimonio arboreo a rischio per il maltempo estremo

Come spiegano dall’Amministrazione comunale, a rendere di fatto d’obbligo questa attività di censimento degli alberi sono stati gli eccezionali eventi atmosferici registrati sempre più di frequente negli ultimi anni. Eventi che in più di un caso hanno provocato danneggiamenti a tronchi e rami, oltre alla caduta degli alberi stessi con conseguente pericolo per animali e cittadini: