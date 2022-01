Rinviate a marzo le fiere dedicate alla moda e agli accessori

Appuntamenti

Previste a Rho dall'11 al 15 gennaio 2022 le esposizioni dedicate a moda, pellame e gioielli.

Si terranno dall'11 al 15 marzo 2022 alla fiera di Rho le manifestazioni dedicate alla moda e agli accessori inizialmente previste per gennaio.

Lo spostamento a causa della pandemia

Sono state rinviate a marzo tutte le manifestazioni dedicate alla moda e all'accessorio previste tra gennaio e febbraio all'interno di Fiera Milano Rho per "offrire a un maggior numero di buyer l'opportunità di partecipare": Micam (salone Internazionale della calzatura), Mipel (salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda), The One Milano (salone dell'Haut-à-Porter) si terranno dal 13 al 15 marzo, mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, dall'11 al 14 marzo.

Più operatori nel mese di marzo

"Questa nuova collocazione - si legge in una nota degli organizzatori -, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico internazionale dei visitatori professionali un'unica grande occasione di business in un momento di maggior serenità".

Una vetrina per il Made in Italy