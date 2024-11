Rfi ha comunicato al comune di Parabiago che la chiusura del sottopasso di via Matteotti sarà posticipata almeno a marzo 2025.

Rinviata la chiusura del sottopasso di via Matteotti a Parabiago

A seguito delle incertezze sulle tempistiche di chiusura del sottopasso di via Matteotti da parte di RFI per la realizzazione del IV binario, l’Amministrazione comunale ha convocato, nuovamente e in questi giorni, l’azienda appaltatrice incaricata per la realizzazione degli interventi.

Dagli ultimi aggiornamenti ricevuti dalla stessa è emerso che vi sono ampi ritardi nell’approvazione dei progetti da parte di RFI, inoltre è stato concordato con l’Amministrazione Comunale che le opere inizieranno con ciò che non riguarderà direttamente l’attuale viabilità, ma solo le aree circostanti. Il blocco viabilistico del sottovia, quindi, avverrà solo nelle successive fasi lavorative, ad effettiva necessità. Pertanto, la chiusura del sottopasso di via Matteotti è posticipata e potrebbe realisticamente avvenire non prima di marzo 2025.

La mitigazione dell'impatto sulla viabilità

L’Amministrazione comunale sta proseguendo lo studio di soluzioni che possano mitigare l’impatto che questo intervento avrà. Tali azioni saranno progressivamente pubblicate sul sito comunale a questo link: https://www.comune.parabiago.mi.it/index.php?id_sezione=1394. Tutte le misure che verranno adottate entreranno in vigore anticipando il momento della chiusura e verranno emesse, con largo anticipo, opportune comunicazioni in merito.

Sono, invece, già iniziate le opere riguardanti i due nuovi sottovia che verranno realizzati nell’ambito del quadruplicamento della linea ferroviaria (SL25 Via Olona -Villastanza / Nerviano ed SL09 Via Galilei/viale Legnano-Resegone).