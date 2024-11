Rinnovato il corpo di Polizia Locale di Rescaldina, il comune ora è pronta ad accogliere novi dipendenti per rendere più efficiente l'apparato comunale.

L’Amministrazione Comunale di Rescaldina è pienamente convinta che solo con un numero adeguato di addetti si possano garantire i servizi e si possa mettere in condizione i dipendenti di lavorare bene, di controllare i servizi dati in appalto esternamente e di cercare bandi che portino ulteriori risorse al Comune.

"Per questo motivo abbiamo rapidamente creato le condizioni che permettessero di procedere con le nuove assunzioni. Nel quadro generale di incertezza finanziaria per gli Enti Pubblici, abbiamo potenziato le risorse disponibili per le assunzioni di personale, con il risultato che in pochi mesi è già stato interamente ricostituito il corpo di Polizia Locale, che nell’ultimo anno ha visto tra le proprie fila un pensionamento e tre mobilità: quattro nuovi agenti hanno quindi preso servizio in questi ultimi due mesi, riportando a pieno organico la Polizia Locale".

L’Assessore Vitolo ha commentato queste novità:

L’Assessore Crugnola:

"Per quanto riguarda gli altri settori, sono state espletate le mobilità per 6 nuove posizioni, introdotte grazie al lavoro svolto in questi mesi, sfociato nell’assestamento di bilancio di luglio e nell’approvazione del nuovo fabbisogno del personale. Le procedure sono state già avviate per tutte le posizioni e solo in un caso non sono state presentate domande, e cioè per la figura dell’Assistente Sociale, per la quale il Comune di Rescaldina ha già disposto un concorso, attualmente aperto. Per le altre cinque figure, previste negli uffici Lavori Pubblici (due unità), Demografici, Ragioneria, Tributi (un’unità per ogni area), le mobilità hanno invece prodotto graduatorie utili e l’Ente provvederà a breve alle assunzioni, in caso di accettazione dei candidati".