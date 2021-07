E' stato rinnovato il CdA della Cooperativa La Ruota Onlus, l'organizzazione no profit che ha sede a Parabiago: ecco le figure che resteranno in carica per il triennio 2021-2023.

CdA de La Ruota rinnovato: i nomi della presidente e della sua vice

Fiorella Colombo e Simona Stegani sono state rielette, rispettivamente, presidente e vicepresidente della Cooperativa Sociale La Ruota Onlus, l'organizzazione no profit con sede a Parabiago che eroga servizi sul territorio dell'Alto Milanese in favore di persone disabili giovani e adulte e della prima infanzia.

CdA riconfermato in toto

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa si è riunita nei giorni scorsi per l'elezione delle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio 2020. Dopo che il rendiconto economico è stato approvato all’unanimità, si è proceduto all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del presidente e del vicepresidente che resteranno in carica per il triennio 2021-2023. Il CdA uscente, composto da otto persone, è stato confermato in toto. Nonostante il duro periodo dovuto alla crisi pandemica, la Cooperativa La Ruota, tra le altre cose, è stata capace di anticipare la cassa integrazione ai quasi 100 dipendenti che operano nei vari servizi che eroga sul territorio.

Le parole della presidente

Ha dichiarato Colombo:

"È stato un anno molto particolare e difficile, durante il quale la nostra Cooperativa ha dimostrato di essere una realtà capace di sapersi adattare alle difficoltà con la consapevolezza di essere un cantiere aperto in continua evoluzione nel quale i lavori non sono mai terminati e che, anzi, si interroga continuamente per riuscire a mettere al centro di ogni obiettivo il benessere della persona".