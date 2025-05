Rinasce l'ex casa del custode comunale: inaugurate le nuove residenze per Carabinieri

Casa dolce casa, è il caso di dirlo, per i Carabinieri di Magenta. Nella mattinata di venerdì, l’Amministrazione comunale ha infatti presentato la nuova residenza che ospiterà gli uomini dell'Arma in forza in città. Uno spazio ricavato dall'ex casa del custode del Comune che si trova alle spalle del palazzo municipale, affacciato sul cortile del liceo Quasimodo.

Inaugurate le nuove residenze per Carabinieri

Un intervento, spiegano dal Comune, volto a potenziare la sicurezza e la presenza dell’Arma sul territorio. Alla presenza di autorità civili, religiose e militari, associazioni, stampa e cittadini, il Sindaco Luca Del Gobbo ha illustrato le azioni intraprese per sostenere concretamente le forze dell’ordine:

"La nostra città, parte integrante dell’area milanese, si confronta quotidianamente con le sfide legate alla sicurezza e alla qualità della convivenza civile. Di fronte a queste sfide, le istituzioni devono essere vicine ai cittadini e alle forze dell’ordine», ha dichiarato il Sindaco. In particolare, a Magenta i Carabinieri rappresentano un fondamentale presidio operativo. Per questo motivo, l’Amministrazione ha deciso di destinare un edificio comunale, l’ex casa del custode, all’Arma".

L’immobile, ristrutturato con un investimento comunale di circa 55mila euro, è stato adeguato alle normative vigenti e concesso in uso gratuito all’Arma tramite una convenzione siglata con la Prefettura di Milano, della durata di sei anni. Il nuovo presidio, situato in una zona strategica, in pieno centro, permetterà di accogliere ulteriori militari, rafforzando così la presenza dei Carabinieri sul territorio. Presente alla cerimonia, oltre a tutta la Giunta e al deputato magentino di Fratelli d'Italia Umberto Maerna, anche il Generale Pierluigi Solazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, che ha espresso parole di grande apprezzamento per l’iniziativa.