Rimossi 7mila chili di spazzatura in via Fusè

Nelle ultime settimana era emerso un problema legato all’abbandono dei rifiuti. Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha deciso di correre ai ripari ed effettuare un’azione di pulizia straordinaria in via Fusè, già area attenzionata.

Un team al lavoro

Una pulizia straordinaria è stata effettuata nel primo pomeriggio di venerdì scorso, 21 marzo 2025, all’interno del quadrilatero delle case Aler di via Fusè, oggetto, tra l’altro, di numerose segnalazioni per continui abbandoni e formazioni di discariche a cielo aperto.

Un’azione di decoro urbano. L’intervento pianificato da Amaga (l’azienda che si occupa della raccolta differenziata nei vari quartieri cittadini) ha visto l’impiego di quattro mezzi speciali, ciascuno con caratteristiche diverse. Sono entrati in funzione dapprima il cosiddetto Ragno, successivamente il mini-compattatore per il materiale indifferenziato, un Daily per la raccolta degli ingombranti e da ultimo la spazzatrice. Le operazioni sono durate in tutto 15 ore e 5 persone addette dedicate a questo specifico intervento.

Il commento dell’assessore

“Nell’area, che già lo scorso anno aveva ottenuto il primato per abbandono selvaggio di rifiuti, solo in questa tornata abbiamo raccolto 7 mila chili di spazzatura – specifica l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Valter Bertani – divisi tra ingombranti (370 chili), legno (610 chili) e altre tipologie disparate. Una barriera simbolo di degrado, inciviltà e zero senso civico che il Comune ha rimosso con un impegno e una spesa extra. Dobbiamo renderci conto che chi fa del male all’ambiente lo fa all’intera collettività, alla sua città, al suo quartiere. Non esitiamo a segnalare comportamenti illeciti perché la risoluzione del problema vede il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini”.

Nel 2024

Il problema dei rifiuti è un grosso problema per l’Amministrazione. Solo nel 2024 sono state 648 le tonnellate di rifiuti abbandonati, delle quali 260 raccolte al Guardolino (località in prossimità del ponte tra Abbiategrasso e Vigevano), ma è l’area tra via Fusè e via Cervi ad aggiudicarsi il triste primato con 275mila chili.