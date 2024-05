Rilevato un caso di dengue, al via la disinfestazione: "Tenete chiuse le finestre"

Un caso di dengue in zona Oltresaronnese a Legnano, l'Amministrazione comunale dà il via alla disinfestazione.

Un caso di dengue a Legnano, parte l'intervento di disinfestazione

Per un caso di infezione da contaminazione dal virus Dengue comunicata al sindaco Lorenzo Radice, localizzato in un’abitazione della zona Oltresaronnese, il Comune ha contattato un’azienda specializzata (Impresa Ecosan Italia) per effettuare interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie.

Gli interventi partiranno nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, alle 15 e consisteranno nella disinfestazione di esemplari adulti e larve di zanzare sul suolo pubblico e privato all’interno dell’area individuata con ordinanza sindacale, area con un raggio di 200 metri a cavallo con il Comune di Castellanza.

Nella giornata di domani, sabato 1 giugno, sarà effettuato un nuovo ciclo in orario serale.

Polizia Locale e Protezione civile stanno informando i cittadini

L’azienda incaricata opererà su entrambi i territori. L’area del Comune di Legnano interessata rientra fra le vie Allende, Santo Stefano, Ponchielli, Pergolesi, Boccherini, Buonarroti, Palestrina e un tratto della Saronnese. Dalla mattinata di oggi gli agenti della Polizia Locale di Legnano e i volontari della Protezione civile Alberto da Giussano sono al lavoro per informare i residenti della zona e fornire supporto all’azienda durante le operazioni di trattamento.

Ecco quando sarà necessario tenere chiuse le finestre

Dall'Amministrazione arrivano alcune raccomandazioni importanti: di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione (Impresa Ecosan Italia) e di attenersi a quanto da loro prescritto; di chiudere le finestre dalle 15 di venerdì 31 maggio e nelle ore notturne dalle 22.30 di sabato 1 giugno; di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili.

"Usate repellenti e zanzariere ed evitate ristagni d'acqua"

L'ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell'area sopraindicata di usare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto; usare delle zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante; cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali; tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

"Non raccogliete frutta e verdura dell'orto per 30 giorni"

Si invitano i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre frutta e verdura dell’orto, se non raccolti prima dell’inizio del trattamento, non potranno essere raccolti e mangiati per i successivi 30 giorni.