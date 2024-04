L’Ufficio Ecologia di Rho è alle prese con la Takahashia japonica, insetto di origine orientale, appartenente alla famiglia delle Coccidae, che da qualche anno risulta presente nei nostri territori ed è capace di attaccare molte specie vegetali formando una serie di anelli che avvolgono rami e foglie.

Rilevati due focolai di Takahashia Japonica

Il Comune ha chiesto a una ditta specializzata interventi immediati su due focolai di Takahashia japonica, per eseguire la rimozione meccanica e la distruzione dei rami ricoperti dagli insetti, ancora in fase di dormienza apparente.

Uno si trova in via Cadorna, in prossimità dell'ingresso al Pronto Soccorso ospedaliero, dove è presente un filare di nove esemplari di Liquidambar styraciflua, già sottoposti ad analogo trattamento lo scorso anno.

Il secondo è nel parco recintato di via Leopardi, in zona Ovest: sono stati attaccati una trentina di esemplari arborei, un filare di gelsi bianchi e alcuni bagolari, anch'essi già sottoposti ad analogo trattamento durante la scorsa primavera.

La rimozione dei rami e il fuoco

Non esistono trattamenti sia chimici sia biologici che garantiscano risultati certi in ambito urbano, come confermato e documentato ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale. L’unica possibilità di intervento è la rimozione dei rami e la loro distruzione attraverso il fuoco.