Rilancio, nuovo bando da 100mila euro per commercianti e artigiani

Sostenere commercianti e artigiani in una fase in cui l’emergenza per il Covid 19 è in miglioramento, promuovendo misure economiche per il rilancio: è l’iniziativa promossa dal Comune di Rho che ha pubblicato un nuovo bando di 100mila euro. Finanziato con risorse comunali, è destinato a micro, piccole e medie imprese (MPMI) di commercio, ristorazione, terziario e artigianato che investono nella propria attività.

Grazie anche alla collaborazione con ConfCommercio Rho, con la cabina di regia del DUC – Distretto Urbano del Commercio, ha infatti messo a punto i requisiti e i criteri per ottenere il finanziamento destinato a chi investe nella propria attività.

Sostegni per il tessuto produttivo

Dopo il riscontro positivo ottenuto nel 2020 con due bandi analoghi, in cui si mettevano sul piatto 250mila euro (di cui 100mila di Regione Lombardia) a sostegno delle attività economiche duramente colpite dall’emergenza sanitaria, il Comune rilancia quindi i sostegni per il tessuto produttivo, con l’obiettivo di supportare le attività esistenti e favorire l’avvio di nuove, incoraggiando modalità innovative di vendita (commercio elettronico o consegna a domicilio) e migliorando funzionalità ed estetica dei negozi.

Il bando

Il bando, che sarà aperto fino al 30 settembre 2021, prevede fino al 50% di contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili sino ad per un massimo di 15mila euro a partecipante. I contributi sono concessi solo per opere ed interventi effettuati o dotazioni acquistate dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Dopo la scadenza del bando sarà nominata una commissione che realizzerà la graduatoria secondo i parametri e i criteri valutativi indicati nel bando. I contributi saranno erogati a consuntivo a rimborso delle spese sostenute 30 giorni dopo l’approvazione della rendicontazione, previa verifica, da parte del Comune di Rho, della regolarità dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi (a mezzo DURC), del pagamento dei tributi locali e di eventuali posizioni pendenti con il Comune di Rho.

Le parole del vicesindaco Andrea Orlandi

“Mettere le basi per il rilancio e lo sviluppo della propria attività economica è l’obiettivo del bando che, a differenza del precedente, non punta tanto sugli interventi di emergenza quanto a interventi più strutturali. Abbiamo deciso di investire risorse destinate a negozianti e piccole imprese che decidono di rinnovarsi o investire nell’e-commerce, con la consapevolezza che c’è bisogno di andare avanti per superare questo momento, che sappiamo essere molto difficile”.

Il commento del presidente della delegazione di Confcommercio Rho, Patrizia Giudici

“Un nuovo bando, questa volta con risorse interamente comunali, per i commercianti che vogliono investire è un’opportunità importante: i progetti saranno finanziati secondo la graduatoria che sarà stilata dopo la scadenza con i criteri stabiliti dal bando. E' possibile presentare anche solo il preventivo delle spese che si intendono realizzare ed essere pronti a eseguire i lavori quando si avrà certezza del contributo, comunque entro il 31/12/2021. Leggete con attenzione il bando, si tratta davvero di un'ottima opportunità per rilanciare l' attività, ristrutturando il negozio o innovando, anche utilizzando e-commerce, siti internet e consegne a domicilio".

Per informazioni sul nuovo bando: Sestito Antonio - tel 0293332470 - mail antonio.sestito@comune.rho.mi. it