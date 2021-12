Mercoledì 15 dicembre

Riforma sanitaria al centro di un incontro promosso dal gruppo consiliare del Partito democratico di Legnano.

Riforma sanitaria: se ne parla al Leone da Perego

L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 15 dicembre 2021, a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), con inizio alle 21.30. La serata "Luci ed ombre della sanità lombarda - La riforma sanitaria: quali ricadute per il nostro territorio?" vedrà l'intervento in qualità di relatori del consigliere regionale dem Carlo Borghetti, la consigliera regionale dei Lombardi civici europeisti Elisabetta Strada e l'assessore al Benessere e alla Sicurezza sociale del Comune di Legnano Anna Pavan.

All'ingresso sarà richiesta l'esibizione del green pass.