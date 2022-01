Riforestazione urbana: in arrivo 3000 nuovi alberi

Il progetto verde

Coinvolte tre aree di proprietà di Città Metropolitana sul Comune di Rho.

Sono in arrivo più di tremila nuovi alberi su 30mila metri quadrati a Rho per rendere più verdi tre aree della città.

Un progetto per tutelare la biodiversità

Oltre 30.000mq di nuovi boschi: sono in corso in queste settimane i lavori di forestazione in tre aree a Rho, con la piantumazione di 3400 giovani alberi appartenenti a 8 diverse specie arboree e oltre 2000 arbusti di 7 specie, su 30.000 mq di terreni di proprietà comunale situati in via Lainate, in via Sirtori e nel parco dei Fontanili, oltre a 7.500 mq di terreno di proprietà di Citta Metropolitana di Milano, anch'essi situati nel Parco dei Fontanili di Rho.

Finanziato grazie al Bando Costa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto nasce per tutelare la biodiversità e garantire gli ecosistemi, aumentando la superficie delle aree verdi e migliorando la salute ed il benessere dei cittadini.

Piante e arbusti autoctoni

“Città metropolitana, con il progetto Forestami a cui la città di Rho ha aderito, si è posta l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 per aumentare il capitale naturale dei nostri territori - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Valentina Giro - Con questo intervento andiamo a creare tre nuovi boschi pianificati seguendo il modello della gestione forestale sostenibile (GFS) e considerando diversi aspetti della biodiversità: sono state scelte piante per favorire la dispersione di semi e frutti, la biodiversità degli impollinatori e la salvaguardia delle specie autoctone. Avremo delle aree dal grande valore naturalistico che cresceranno nei prossimi anni e saranno a disposizione dei nostri cittadini per un maggiore benessere di tutti, un impegno che porteremo avanti anche nei prossimi anni. Un ringraziamento va all’assessore Gianluigi Forloni per aver avviato questa progettualità nello scorso mandato.”

Una mano contro l'inquinamento atmosferico

Tutti i progetti sono stati corredati da un’analisi relativa al tema dell’assorbimento e stoccaggio della CO2, come anche alla valutazione dei principali inquinanti, come PM10, al fine di rispondere al tema dei Cambiamenti Climatici nel medio e lungo periodo. Il progetto è stato promosso dalla Città Metropolitana di Milano che ha partecipato al Bando Costa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato a finanziare opere di forestazione urbana che abbiano per oggetto la messa a dimora di alberi, la creazione di foreste urbane e periurbane. Insieme a Rho hanno partecipato il Comune di Settimo Milanese, Comune di Corsico, Comune di Milano e Comune di Pioltello.