Rifiuti per strada, l'appello ai cittadini: "Ritirateli"

Massiccia l'adesione allo sciopero degli operatori di Ala, l'azienda che cura i servizi di igiene urbana a Legnano e in altri 16 comuni del territorio.

"Come preannunciato attraverso comunicazione pubblicata sul sito aziendale e inviata a tutti i Comuni serviti, così come alle varie testate giornalistiche, si conferma che lo sciopero nazionale di oggi (lunedì 8 novembre 2021, ndr) ha riscosso una significativa adesione tra gli operatori di Ala addetti alla raccolta dei rifiuti, alla gestione delle piattaforme e allo spazzamento stradale - spiega Aemme linea ambiente in una nota - A fronte di ciò, diversi servizi di raccolta e di spazzamento previsti per la giornata di oggi non sono stati svolti. Garantiti solo i minimi previsti dalla legge (scuole, ospedali e case di riposo). Già da domani, Ala si attiverà per la ripresa ordinaria delle attività e la pronta normalizzazione del servizio"

L'appello ai cittadini: "Aiutateci a ripristinare il decoro urbano"

Nel frattempo però l'azienda che gestisce i servizi di igiene ambientale a Legnano e in altri 16 comuni della zona (Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, San Giorgio su Legnano, Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Dairago, Robecchetto con Induno, Turbigo e Gallarate) chiede la collaborazione dei cittadini per contribuire al ripristino del decoro urbano. "I cittadini sono chiamati a ritirare immediatamente all'interno delle loro pertinenze i sacchi e i bidoni che hanno esposto e che non sono stati ritirati".