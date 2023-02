Rifiuti abbandonati in strada: tolleranza zero da parte del Comune

Il Comune di Settimo Milanese ha deciso di dire stop agli scarichi abusivi di rifiuti sia lungo le strade e in luoghi pubblici che nell'area private e agricole.

Lo scarico di rifiuti nel territorio è una delle attività che creano più fastidio alla popolazione, degrado del

decoro urbano, danno all’ambiente; per questo motivo contrastare le discariche abusive è uno degli

obiettivi dell’Amministrazione Comunale.

“Nelle ultime settimane sono stati rilevati quattro scarichi abusivi - spiega il Sindaco, Angelo Bosani - e grazie al lavoro della Polizia Locale è stato possibile risalire ai responsabili; si tratta di scarichi nelle zone periferiche: in via Belisario, nella zona della stazione, lungo la provinciale per Cornaredo. Nei due casi rilevati per primi sono già state emesse le sanzioni previste, negli altri due casi il Comune sta procedendo in questi giorni.”