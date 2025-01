Sono tre le persone sanzionate dalla Polizia Locale di Bareggio per aver abbandonato in strada dei rifiuti.

Rifiuti abbandonati in strada: fioccano le multe

Anche nel nuovo anno continua la battaglia dell’Amministrazione comunale di Bareggio contro chi abbandona i rifiuti sul territorio: in questi primi giorni del 2025 la Polizia Locale, grazie ad alcuni “indizi” trovati all’interno del materiale, ha identificato e sanzionato i responsabili di due abbandoni, il primo in via Falcone e il secondo nei pressi della rotatoria di via Montegrappa.

Una terza sanzione sarà invece emessa a breve nei confronti di un cittadino, residente all’estero, che si è disfatto di alcuni sacchi in via De Gasperi.

Il commento del vicesindaco Lonati