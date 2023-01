Rifiuti abbandonati ? Arriva L’ecoteam

L’abbandono illecito di rifiuti colpisce da tempo anche Rosate, soprattutto per le strade provinciali che portano al paese dell’abbiatense e anche in questo caso una bella notizia arriva però dal comune dell’abbiatense.

Un gruppo di volontari

L’abbandono illecito di rifiuti colpisce da tempo anche Rosate, soprattutto per le strade provinciali che portano al paese dell’abbiatense e anche in questo caso una bella notizia arriva però dal comune dell’abbiatense, o meglio, dalla sua comunità e dall’attivazione dei suoi volontari. Nasce infatti un vero e proprio EcoTeam, un gruppo di persone che si occuperà di contrastare l’abbandono di rifiuti a Rosate e nei suoi dintorni.

“Loro sono "l'Eco Team" , un gruppo di volontari che si è messo al servizio del nostro paese e organizzandosi in modo autonomo, periodicamente, si attiva per raccogliere rifiuti abbandonati - racconta il primo cittadino Carlo Tarantola - Oggi queste persone, che alle parole preferiscono i fatti, hanno percorso alcune strade che portano alle nostre cascine, raccogliendo un "bottino" di circa 15 sacchi di rifiuti vari abbandonati, frutto della maleducazione di molti. A tutti loro un grande grazie per l'impegno e la costanza, che possa essere di esempio e da monito per mantenere il nostro bel territorio pulito”.

Un esempio per mantenere pulito il territorio

La situazione descritta dal primo cittadino di Rosate è purtroppo analoga a quella in cui spesso si trovano i comuni di provincia che devono lottare per non ritrovarsi sommersi da sacchi lasciati a bordo strada nelle vie extraubane che portano appunto fuori dal centro del paese. In Italia, circa 8% dei rifiuti urbani non è stato raccolto nel 2019, pari a 2,4 milioni tonnellate; 39,8 kg per abitante all'anno. È un dato molto più alto di quello europeo del 2% (dati Eurostat), che cela infatti differenze molto marcate tra una nazione e l'altra.

Il rifiuto abbandonato modifica nel tempo la propria composizione chimico-fisica rilasciando sostanze nocive nell'ambiente, inquinando il terreno e le falde acquifere sottostanti, le quali sono una parte preziosa dell'approvvigionamento idrico. L'abbandono dei rifiuti è poi reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l'arresto. Abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore. Una situazione generale confermata anche dai dati di Legambiente su scala nazionale: nei parchi c’è una media di 4 rifiuti ogni metro quadrato, sulle spiagge 7,8 rifiuti ogni metro e in mare apertocirca 4.875 rifiuti galleggianti in 20.000 km.