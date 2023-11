Riconoscimenti alla Polizia locale di Rho per l'attività svolta

Al Comando “Nicolò Savarino” di Rho è stato consegnato questa mattina, 29 novembre, a Bergamo il Premio del Forum Polizia Locale.

“Per le attività investigative e operative in concorso con le altre forze di polizia, che hanno portato alla chiusura di attività economiche e di somministrazione, ovvero all’acquisizione di beni immobili e contestuali demolizioni di edifici abusivi appartenenti ad aziende e ditte colpite da interdittive antimafia e gestite da soggetti pluripregiudicati e prestanome legati alla criminalità organizzata nell’anno 2022/2023”. Queste le motivazioni del riconoscimento consegnato.

A ritirare il premio si sono recati a Bergamo il comandante Antonino Frisone e l’assistente scelto Damiano De Luca, operativo all’ Ufficio Polizia Amministrativa e Annonaria. A entrambi è stato assegnato un encomio solenne. Un terzo encomio è destinato alla sovraintendente Nunziatina Ricciardo, dell’Ufficio Ambiente e Territorio, che non era presente.

Il Comitato Scientifico del Forum Polizia Locale ha espresso le sue congratulazioni con questa formula:

“Il vostro impegno e la vostra dedizione, nell'ambito della sicurezza pubblica, costituiscono la pietra miliare per poter garantire la pacifica e civile convivenza nelle città. Questo premio non solo riflette l’impegno straordinario profuso, ma testimonia anche l'importante impatto nel migliorare la qualità della vita nella comunità”.

La due giorni del 28 e 29 novembre 2023 rappresenta una occasione speciale per celebrare i successi raggiunti dai diversi comandi e condividere le esperienze con altri professionisti del settore: trenta i comandi premiati, sparsi su tutto il territorio nazionale.

“Sono molto soddisfatto per questi riconoscimenti, che premiano le attività della nostra Polizia Locale – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – La nostra lotta contro ogni logica mafiosa continua in modo serrato, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine del territorio. So che c’è ancora molto da fare, che le forze di contrasto non bastano mai, ma siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare a seguirla”.