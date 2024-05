Nella serata di lunedì 27 maggio 2024 il Gran Concilio della Nobile Contrada San Magno di Legnano, si è riunito come da tradizione al termine del mese paliesco.

Riconfermato alla carica di capitano della Contrada San Magno Alessandro Zanovello

Dopo aver ricevuto la disponibilità a proseguire del Capitano reggente Alessandro Zanovello, il Concilio ha rinnovato in lui la fiducia all’unanimità, confermandolo quindi per il suo quarto anno di reggenza e dando quindi immediata continuità alla gestione dei progetti, per lavorare sin da subito alla preparazione del Palio 2025.

Il Capitano ha ringraziato il Concilio per la fiducia, commentando come il grande affetto ricevuto dalla Contrada nonostante la vittoria sia sfuggita per un soffio sia la forza che lo spinge a ricominciare a lavorare con rinnovato entusiasmo e motivazioni sempre più forti.