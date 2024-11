Ricette del Centenario e premiazioni Olimpiedibus

Nel nutrito programma della due giorni di “Diritti in festa”, in programma sabato e domenica alla scuola De Amicis di Legnano, spiccano l’1 dicembre alcuni momenti dedicati a progetti portati avanti dall’Amministrazione comunale nelle scuole cittadine: sull’alimentazione corretta nel servizio di refezione e sulla mobilità sostenibile nelle primarie, ossia il Piedibus.

Le Ricette del Centenario

La prima iniziativa, curata da Sodexo, gestore del servizio di refezione scolastica a Legnano, e che rientra nei laboratori che si terranno dalle 14.30 alle 15.30, è le “Ricette del Centenario”. Nell’occasione saranno premiate le famiglie che hanno proposto ricette e hanno ottenuto più voti tra i menù proposti nelle mense a tutti gli studenti e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Legnano. Per la cronaca sono risultate vincitrici le ricette: risotto alla salsiccia (primo piatto), arrosto in salsa alla verza (secondo piatto) e mix sfizioso di patate e coste (contorno). Saranno consegnati anche una targa e un premio alla scuola che ha proposto più ricette, ossia la possibilità di frequentare un laboratorio di educazione alimentare

Il Piedibus

La seconda, inserita nei laboratori che si terranno fra le 16 e le 17, riguarda il Piedibus, l’iniziativa di mobilità sostenibile per il tragitto casa-scuola riattivata in città dopo il covid e che rientra nel programma “L’Altomilanese va in mobilità sostenibile”. Nell’anno olimpico questa pratica ha fatto proprio lo spirito della manifestazione sportiva più prestigiosa per promuovere una competizione fra le tre scuole che aderiscono al Piedibus, Rodari, Don Milani e Mazzini. Saranno premiati i bambini partecipanti (una novantina) e le tre scuole.

Da ricordare che sempre domenica mattina, dalle 11.30 alle 12.30, i tecnici esperti di Elaborazioni srl, promotori del progetto di Piedibus e delle “Olimpiedibus”, terranno un laboratorio pratico e divertente per la costruzione dei segnali stradali e dei percorsi svolti quotidianamente per andare da casa a scuola rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni.