Riccia salvata dalla strada partorisce i cuccioli.

Salvata dai volontari in strada a Legnano lo scorso 8 aprile, gravemente ferita dopo essere stata travolta dalle automobili, ha partorito i suoi cuccioli.

E’ una storia a lieto fine quella raccontata da Casaringhio Aps, associazione di volontariato di Busto Arsizio. Mikasa, l’esemplare di riccio recuperato in condizioni disperate a Legnano lo scorso 8 aprile, non solo si è ripreso grazie alle cure garantitegli, ma ha anche dato alla luce i suoi cuccioli.

“Oggi vi voglio raccontare” una storia.

Lei è mikasa… Una riccia che è stata travolta da tante auto a legnano la sera dell 8 aprile scorso. Una ragazza l’ha presa con sé… Non eravamo sicuri che si salvasse. Era piena di danni, ferite, traumi. Ma invece aveva una forza dentro che non riuscivamo a spiegarci.

E oggi abbiamo capito il motivo.

Mikasa in un mese ha fatto passi da gigante seguendo le terapie e cure idonee si è ripresa senza nessun danno permanente. Era seguita costantemente, monitorata su ogni aspetto. Ho fatto in modo che non perdesse l’occhietto e quindi rimanere disabile. Ammetto che è stato un miracolo.

Questa mattina Milena, la signora che l’ha presa quella sera ha trovato questa sorpresa… Mikasa ha lottato per i suoi piccoli…

Queste sono le storie che mi piace raccontare.