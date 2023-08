A partire dalla prossima settimana torneranno accessibili alcuni parchi e giardini di Magenta chiusi a causa del nubifragio di fine luglio.

Riaprono la prossima settimana i parchi chiusi dopo il nubifragio

"Sono in corso le attività di rimozione delle alberature e le indagini svolte da tecnici specializzati - spiega l’assessore all’Ecologia e Protezione Civile Simone Gelli - Il nubifragio ha provocato l'abbattimento e il danneggiamento significativo di numerose alberature oltre alla caduta dei rami. Le verifiche continueranno e il programma di lavoro, dopo il prioritario intervento sulla viabilità, prevede dalla prossima settimana la graduale riapertura degli spazi verdi entro il mese di agosto’’.

Il programma del taglio del verde

Sempre entro fine mese, non appena terminate le attività di messa in sicurezza delle alberature, partiranno le operazioni di taglio dell’erba in tutta la città.