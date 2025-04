Riapriranno domattina a Legnano tre spazi pubblici chiusi precauzionalmente nella giornata di oggi per le cattive previsioni meteorologiche: Parco Castello, giardino di piazza Trento Trieste e cimitero Parco. Resta invece chiuso il giardino Pattani, interessato ieri dalla caduta di un albero.

Riaprono domani i parchi e i giardini dopo il maltempo

Il sopralluogo di un agronomo ha rilevato che la caduta è dovuta a sradicamento, favorito da una scarsa radicazione della pianta verso il muro di cinta. L’albero, controllato lo scorso anno, era sano e il cedimento è stato improvviso e non prevedibile.

Nella mattinata di oggi si sono registrate alcune cadute di alberi in diverse zone di Legnano: oltre che nei giardinetti di via Cimarosa e in via Parma, si segnala anche la caduta di un albero in via Arezzo, in via Abruzzi/Sardegna, in via San Martino, nei giardinetti di via Salmoiraghi e in una strada sterrata dietro il Parco Castello. Si provvederà anche all’abbattimento di un albero pericolante al Campo dell’Amicizia.