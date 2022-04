Riapre l'ufficio postale di Barbaiana di Lainate

Efficienza energetica

L'ufficio postale ha ora 40 nuovi punti luce a Led che consentono un risparmio del 30%.

Ha riaperto oggi, 22 aprile 2022, l’ufficio postale di Barbaiana in Via San Bernardo 2 dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di illuminazione della sede postale.

I nuovi corpi illuminanti a Led

Sono stati infatti sostituiti 40 corpi illuminanti con lampade led che permettono di ridurre del 30% i consumi energetici. Protagonisti della svolta green anche i restanti Uffici Postali della provincia di Milano: nel 2021 è

stato modificato l’intero impianto di illuminazione con il sistema a led in 25 sedi e per il 2022 sono in programma altri 60 interventi.

Proprio attraverso queste iniziative concrete realizzate nella provincia di Milano, Poste Italiane vuole confermare la rilevanza dei temi ambientali e ribadire l’impegno per diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030.