Riapre l’asilo nido ‘Il Piccolo Principe’ di Lainate devastato dal maltempo

Riapre l'asilo nido devastato dal maltempo

Da domani, venerdì 12 gennaio, l’asilo nido ‘Il Piccolo Principe’ di Lainate torna operativo nella sede originaria di via Diaz.

Durante il nubifragio estivo nel mese di luglio che si è abbattuto violentemente su Lainate danneggiando il patrimonio verde del parco storico di Villa Litta, oltre ad alcuni edifici scolastici, l’Amministrazione comunale era stata costretta a chiudere la struttura che ospitava l’Asilo Nido comunale reso inagibile dai pesanti danni al tetto e dalle infiltrazioni d’acqua.

Il programma per la riapertura prevede: oggi, giovedì 11 gennaio, dalle 15.30 alle 18 l’apertura per tutte le famiglie frequentanti con i loro bambini per visitare la struttura e ritrovarsi con le educatrici, venerdì 12 apertura a tempo pieno, dalle 7.30 alle 18, per i bambini.

“Ora siamo pronti a riaprire! Un risultato importante frutto di un grandissimo lavoro di squadra – commentano gli assessori ai Lavori Pubblici Natalino Zannini e ai Servizi Sociali Cecilia Scaldalai – Ci teniamo a ringraziare il personale di Sercop che ha fatto un lavoro straordinario, l’Ufficio Lavori pubblici e Cultura che hanno coordinato interventi e spostamenti, gli operai comunali e gli operatori esterni che, con grande attenzione, hanno rispettato i tempi di lavorazione lavorando anche durante la pausa delle festività natalizie, le coordinatrici e le insegnanti. Un ringraziamento va anche alla parrocchia che ha messo a disposizione gli spazi per il nostro ‘piano B’ che non era assolutamente scontato. La riqualificazione del Nido è stata davvero la concreta testimonianza di un lavoro condiviso e di comunità, un progetto reso possibile con questi tempi e queste modalità grazie alla importante collaborazione di tutti!”