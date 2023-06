Riapre la prossima settimana il parcheggio rialzato via Toti-Gaeta

Riaprirà la prossima settimana il parcheggio rialzato Toti-Gaeta.

A giorni riaprirà il parcheggio sopraelevato Toti-Gaeta

In questi giorni si sono completate le operazioni di pulizia dell’area e si sta provvedendo a tracciare la segnaletica orizzontale degli spazi, lavoro che sarà completato lunedì 19 giugno 2023 in vista della riapertura nei giorni successivi. Nell’immediato, l’accesso dei mezzi avverrà dalla rampa di via Toti, mentre l’accesso pedonale provvisorio sarà dalla rampa di via Gaeta.

Ecco perché i tempi sono stati più lunghi del previsto

L’Amministrazione comunale di Legnano, a inizio marzo, si era mossa immediatamente chiedendo alla proprietà gli interventi per la messa in sicurezza delle facciate della torre uffici, che costituisce la condizione per la riapertura del parcheggio (chiuso dal 2011). Nel corso di questi interventi sono emerse problematiche non prevedibili, che hanno richiesto un’interlocuzione con la proprietà e ulteriori lavori per cui sono stati necessari tempi del tutto indipendenti dall’Amministrazione comunale.

L’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi spiega:

"Non appena, qualche giorno fa, è pervenuta al Comune la certificazione dei lavori effettuati dal privato ci siamo attivati con la pulizia delle aree. Del resto, quando si decide di affrontare un problema che da oltre dieci anni è irrisolto, le cose possono rivelarsi più lunghe del previsto, e così è stato per la messa in sicurezza delle facciate, ma adesso ci sono finalmente tutte le condizioni per procedere".

A settembre l'asfaltatura e la sistemazione delle scale

Il parcheggio, che può ospitare una settantina di mezzi, sarà interessato, tra fine agosto e l’inizio di settembre, dalla riasfaltatura del fondo per cui si renderà necessaria la chiusura per qualche giorno. In quell’occasione si provvederà anche alla sistemazione delle due scale di accesso pedonale al parcheggio.