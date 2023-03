Riapre la M2 a Milano: ripartono anche le corse di bus e filobus

Dopo le 15 riapre la linea M2 come comunica con una nota Atm. Tornano in normale servizio anche tram, bus e filobus. Prossimo aggiornamento per conoscere l'andamento dello sciopero entro le 18.

Sciopero mezzi di trasporto: riapre la linea M2

Atm ha comunicato la riapertura graduale della linea metropolitana M2 dalle ore 15. Un nuovo aggiornamento sull'andamento dello sciopero ci sarà alle 18.