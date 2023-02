Riapre il parcheggio dopo i vandalismi costati 80mila euro

Il parcheggio interrato di via degli Orti ad Arese nella giornata di martedì 21 febbraio è stato riaperto ai cittadini dopo i lavori di manutenzione e ripristino costati 80mila euro.

Riapre il parcheggio dopo i vandalismi

Le opere hanno interessato varie aree del parcheggio, alcune danneggiate da atti vandalici, che hanno comportato un costo di oltre 80mila euro.

È bene sottolineare, infatti, che la chiusura non è stata dettata solo dalla necessità di una manutenzione ordinaria, ma per ripristinare le conseguenze di atti di vandalismo e distruzione volontaria. Che siano "bravate" o gesti di chi non ha alcun senso civico fa poca differenza: il costo è a carico di tutti.

"Cerchiamo quindi di sensibilizzare anche chi ci sta vicino ad aver maggior rispetto dei beni comuni e impariamo a prendercene cura" fanno sapere dal Comune.

La gestione del parcheggio

L'Amministrazione sta procedendo all'individuazione della forma migliore di gestione controllata del parcheggio, ma i tempi necessari per definire i vari aspetti amministrativi si stanno allungando, pertanto, sarà necessaria una ulteriore chiusura temporanea.

Sarà nostra cura informare i cittadini anticipatamente per potersi organizzare.