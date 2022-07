Riapre il centro diurno: "Un servizio prezioso"

Dopo la chiusura a causa del Covid, a Vittuone il centro diurno integrato della Rsa Il Gelso ha riaperto.

Riapre il centro diurno: il servizio

Un servizio importante per la cittadinanza e che, prima della pandemia, vedeva buona partecipazione da parte degli anziani del paese.

Il centro diurno integrato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È possibile raggiungere la Casa di riposo sia in autonomia sia con un servizio di trasferimento dedicato, da attivare secondo le necessità dei singoli.

Le parole dell'assessore

Ha spiegato l'assessore ai Servizi sociali Ivana Marcioni:

"È un servizio prezioso per i nostri anziani, che riapre in tutta sicurezza. Dalla fisioterapia all'animazione giornaliera, l'assistenza è garantita sotto ogni aspetto. È cosi un'opportunità per socializzare, trascorre le giornate serenamente, potendo poi ritornare a casa, in famiglia. Un servizio che permette all’anziano di non essere sradicato dal suo contesto e dalla sua casa e dall’altra permette di dare tranquillità alle famiglie. Ringrazio molto la Rsa per questo impegno rinnovato".

Per informazioni chiamare il numero 02.90119302.