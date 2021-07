Riapre il centro anziani, messa in suffragio dei morti

Riprendono lunedì 5 luglio le attività del centro anziani di largo Avis Aido a Pregnana dopo mesi di inattività.

Riapre il centro anziani

Una ripartenza ancor segnata dai timori legati alla situazione sanitaria, sia fra i volontari del gruppo Anni Verde sia fra gli oltre 500 soci del centro. Ma la volontà di tornare alla normalità è forte, e così le sale del centro riapriranno per accogliere gli utenti che vorranno tornare a passare in compagnia i propri pomeriggi estivi.

Messa in suffragio

Prima della ripartenza, comunque, è stato fissato un momento di ricordo per i tanti amici del centro di Pregnana che in questo anno hanno perso la vita a causa della pandemia. Domenica 4, alle 18, nella chiesa parrocchiale Don Giustino Lanza celebrerà una messa in suffragio delle vittime pregnanesi.