Riapre corso Europa in direzione della nuova rotatoria sul Sempione

Dalla mattinata di oggi, venerdì 23 settembre, il tratto di corso Europa è riaperto al transito veicolare nei due sensi di marcia in prossimità di Viridea e dei cantieri Anas per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione stradale con la Strada statale 33 del Sempione e con la provinciale 229.

Il tratto è percorribile in modalità provvisoria. Ancora chiusa la bretella direzione Milano

L’importante arteria stradale è percorribile in modalità provvisoria, con adeguata segnaletica di cantiere. Diversamente, per consentire in sicurezza i lavori di completamento delle aiuole spartitraffico attigue, rimane ancora chiusa la bretella di raccordo che, svoltando a destra venendo da Rho, permette di accedere alla Statale del Sempione in direzione di Milano. Chi dovesse viaggiare in direzione di Milano può procedere verso la nuova rotatoria e imboccare la prima diramazione sulla destra.

Rotatoria percorribile, al via intanto i lavori sulla pavimentazione

Tutti i veicoli possono accedere alla nuova rotatoria, compresi gli autobus del trasporto pubblico locale. La segnaletica temporanea regola il traffico sulla S.S. 33 del Sempione dal km. 16+200 al km. 16+700 in attesa della segnaletica orizzontale permanente. Nelle prossime settimane nell’arco di una sola nottata si darà corso ai lavori di asfaltatura definitiva della pavimentazione: il traffico, solo durante quella notte, verrà dirottato sugli stessi tracciati utilizzati finora. Ne daremo notizia appena verrà fissata la data.