Riapertura a metà per i cimiteri di Parabiago dopo il maltempo. Porte aperte a Villastanza e San Lorenzo, chiuse invece al centrale: "Presenti alberi e monumenti pericolanti".

Le conseguenze della tromba d'aria

La tromba d’aria che ha investito i territori di Legnanese e Alto Milanese la scorsa settimana ha creato notevoli disagi in termini di sicurezza pubblica. Per questo il Comune di Parabiago aveva deciso la chiusura, tra gli altri, dei cimiteri cittadini. Ieri, lunedì 31 luglio, è però arrivata la buona notizia per coloro che desiderano fare visita ai defunti nelle strutture ubicate in città. Una notizia in chiaro scuro, perché, da una parte, ci sono i cimiteri di Villastanza e San Lorenzo che, secondo quanto comunicato dal Palazzo, «sono stati riaperti al pubblico» ma dall’altra c’è il cimitero di Parabiago centro che risulta ancora inaccessibile.

Cimitero centrale chiuso per la presenza di piante e monumenti pericolanti

A frenarne la riapertura è stata la presenza di piante e monumenti pericolanti, insieme alle tante coperture divelte che risultano ancora presenti nel camposanto. Altro problema a cui bisognerà mettere mano, ha a che fare quindi con la mancanza di acqua. Il che sta rendendo inutilizzabili i bagni pubblici. A tal proposito il Comune ha fatto sapere che: