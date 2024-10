Riaperto l'hub vaccinale al centro commerciale Move In

Riaperto l'hub vaccinale al Move In, centro commerciale di via Turati a Cerro Maggiore.

Riaperto l'hub vaccinale al Move In

Anche quest'anno ritorna l'hub vaccinale anti-influenzale al Move In, centro commerciale di via Turati a Cerro Maggiore. A promuoverlo il Comune in collaborazione con gli studi medici associati del territorio. L’hub ha iniziato la sua attività martedì.

E’ nella struttura - che durante l’emergenza Covid era stata l’’hub vaccinale di riferimento per l’Altomilanese - che i pazienti potranno ricevere la vaccinazione contro l’influenza.

Le parole del sindaco e vicesindaco

"Come tutti gli anni ho accettato la proposta di istituire un centro vaccinale anti influenzale per i nostri concittadini - annuncia il sindaco Nuccia Berra - Ci aspettiamo un'affluenza di quasi 3mila persone in poco meno di un mese".

Tantissime le persone che sono chiamate a gestire con attenzione e competenza l’attività del centro: in prima linea i volontari della Protezione Civile, con la sicurezza dell'organizzazione e degli spazi che ci sono nel centro commerciale Move in. "Questo servizio ormai viene considerato la normalità, ma l'organizzazione di tutto l'evento è molto complicata e bisogna incastrare tutte le esigenze - ricorda il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Alessandro Provini - Col sindaco abbiamo iniziato a sentire gli interessati dalla fine di agosto per essere pronti all'arrivo dei vaccini. Quest'anno siamo partiti martedì 15 ottobre, vista la disponibilità di vaccini e la virulenza dell'influenza stagionale. Tra l'altro, abbiamo appena ricevuto la notizia che siamo stati uno dei Comuni con la la più alta percentuale di vaccinati nella campagna 2023: 62% (fonte Asst)"; "E’ doveroso ringraziare i tanti volontari della protezione civile che ogni anno si mettono a disposizione per giornate intere per questo importante è servizio alla comunità" aggiunge il sindaco.