Riaperto a doppio senso il ponte di Mazzo di Rho

E' stato riaperto il 6 agosto, in anticipo di tre settimane rispetto a quanto previsto, il ponte Buonarroti a Mazzo di Rho.

Riaperto il ponte di Mazzo

I lavori sul ponte Buonarroti di Mazzo di Rho, iniziati il 10 luglio, sono stati eseguiti da NED per la realizzazione di una nuova conduttura del gas e comportavano l'apertura del ponte a senso unico con direzione Pero. La chiusura era inizialmente prevista fino a fine agosto: il cantiere è stato chiuso in anticipo e il ponte è stato riaperto in entrambe le direzioni di marcia dal 6 agosto.