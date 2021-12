Riaperti i cimiteri, in mattinata salatura solo in alcune zone periferiche

In anticipo di un giorno

Nessun problema per la neve a Legnano. Stamattina si scioglierà l'unità di crisi.

Non si sono registrati problemi di sorta per la neve in città nella giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre 2021: la salatura preventiva ha permesso questa mattina, giovedì 9, la riapertura dei due cimiteri cittadini, per i quali era stata disposta la chiusura per motivi di sicurezza. L’unico intervento manuale è stato effettuato nella serata di ieri per la pulizia e la salatura agli ingressi delle scuole. Nella mattinata di oggi un mezzo ha provveduto a completare la salatura nel quartiere Canazza. Questa mattina si scioglierà l’unità di crisi.