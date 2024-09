Rianimazione cardiopolmonare: la dimostrazione pratica della Croce rossa in centro

Il flash mob dedicato alla rianimazione cardiopolmonare promosso dal comitato di Legnano della Croce rossa italiana ha destato curiosità e interesse.

Un'iniziativa di divulgazione

L'iniziativa, andata in scena nella serata di ieri, domenica 15 settembre, si è svolta nel cuore della città: i giovani volontari della Cri legnanese, armati di venti manichini, hanno dato dimostrazione pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e si sono poi messi a disposizione di tutti coloro che avevano interesse a conoscere la Croce rossa e i corsi di formazione organizzati dal comitato. Tanti i legnanesi di tutte le età che si sono fatti spiegare come intervenire in caso di emergenza per salvare una vita in pericolo. I volontari hanno offerto loro una mini lezione introduttiva sulle manovre di primo soccorso, mentre per i più piccoli sono state proposte attività ludico-educative mirate a promuovere la cultura del volontariato.

Un incontro speciale

Si è trattato di una serata formativa, "di scambio e dialogo", come annunciato dal presidente del comitato cittadino della Croce rossa Luca Roveda, in cui i volontari hanno potuto mostrare un esempio del prezioso lavoro che compiono ogni giorno sul territorio.