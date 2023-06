Riabbracciano la loro prima maestra dopo 50 anni

Ritrovano la loro maestra delle elementari dopo mezzo secolo: l'emozione degli ex alunni di Garbatola, frazione di Nerviano.

Riabbracciano la loro prima maestra

Era il 1973 quando insieme alla loro prima maestra della scuola elementare di Garbatola, frazione di Nerviano, avevano iniziato il loro percorso scolastico. Quell'insegnante era sempre rimasta nel loro cuore. Così prima si sono cercati (e trovati) tra loro ex alunni grazie a Facebook, poi hanno trovato il numero di telefono dell'ex insegnante Giovanna Barberi, di Milano (che allora aveva 21 anni e oggi ne ha 71) e hanno deciso di incontrarsi. Dove? A Rho, in un ristorante, per una cena vissuta con un vero tuffo nel passato.

La grande emozione

"Durante la serata si sono rincorsi i bei ricordi dei giorni passati a scuola ed ognuno di noi aveva cose da raccontare - raccontano gli ex alunni - La maestra ci ha stupito portandoci dei quaderni, delle foto e una lettera, gioielli del tempo che ha voluto conservare e poi restituire a noi come testimonianza di tutto l’amore che nei quattro anni insieme aveva caratterizzato il suo insegnamento nei nostri confronti. La serata si è conclusa con la foto di gruppo di alunni ultra 50enni che circondano con affetto colei che è stata una guida, un esempio. Luce di un ricordo, nostalgia del passato, eppure presente ed anche futuro: se siamo ciò che siamo è anche grazie a lei!". E l'ex insegnante ha aggiunto: "E' stata una grande gioia incontrarvi e trascorrere con voi la serata - il messaggio mandato dall'ex insegnante agli alunni garbatolesi - E' difficile raccontare tutte le emozioni provate: mi piace soprattutto pensarvi amici e sapere di essere ancora 'la vostra prima maestra'. Vi ringrazio di tutto, in particolare della vostra compagnia e dell'affetto che mi avete donato. Un grande, forte abbraccio".