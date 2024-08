Rho, semaforo di corso Europa fuori uso

Semaforo dell'incrocio del Santuario rotto a Rho.

Semaforo rotto

Da ieri sera, venerdì 30 agosto, il semaforo all'incrocio fra Corso Europa, via Lainate e via Madonna è fuori uso. Nella serata di ieri l'impianto si è spento lasciando il centralissimo incrocio senza indicazioni. Nonostante l'intervento in serata dei tecnici, nella giornata di sabato 31 agosto il problema è rimasto irrisolto.

Luci spente

Da questa mattina giungono infatti segnalazioni del malfunzionamento, rimasto tuttora irrisolto con i semafori lampeggiati o spenti e automobili, pedoni e ciclisti che si stanno "arrangiando" nell'attraversamento.