"Rho la città che cambia" fa tappa al quartiere Stellanda

Al quartiere Stellanda si parla di "Rho la città che cambia"

Come avvenuto in altri quartieri o frazioni, l’Amministrazione comunale di Rho incontra i cittadini per presentare e discutere con loro i progetti che riguardano un preciso ambito territoriale. Gli incontri sul tema “Rho la città che cambia” fanno tappa il 18 settembre a Stellanda: l’appuntamento è previsto alle 21 nella Sala Azzurra del centro civico di via Giusti 1.

Sindaco e Giunta dialogano con i residenti

Interverranno il sindaco Andrea Orlandi e la Giunta Comunale per dialogare con i residenti della zona rispetto ai progetti di rigenerazione urbana previsti nell’area, con focus sugli spazi verdi, sulla viabilità, su nuovi servizi, sui percorsi pedonali di collegamento con il PLIS Olona.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comitato di quartiere Stellanda.