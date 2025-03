Rho ha ricordato al monumento "Grande Parentesi" le vittime del Covid

La città di Rho ha ricordato questa mattina, al Memoriale “Grande Parentesi” nei Giardini Giovanni Pesce di corso Europa, le vittime del Covid

Ricordato lo straordinario impegno degli operatori sanitari attivi negli ospedali e nelle strutture medico sanitarie

Una cerimonia semplice alla quale hanno preso parte i rappresentati dell'amministrazione comunale Una cerimonia a cinque anni dall’inizio della terribile pandemia che ha causato numerosi decessi anche sul nostro territorio. Durante la commemorazione il primo cittadino rhodense ha ricordato lo straordinario impegno degli operatori sanitari attivi negli Ospedali e nelle strutture medico sanitarie, pubbliche e private, della comunità di Rho.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Continuiamo a piangere chi non è stato possibile salvare dal Covid"

“La memoria di quanto accaduto e dello straordinario impegno di chi si è speso al servizio di tutti fanno parte di noi, non si cancellano facilmente – precisa il Sindaco Andrea Orlandi – La data del 18 marzo consente di dire ancora una volta grazie agli operatori sanitari e ai tanti volontari che si attivarono in città, mentre continuiamo a piangere chi non è stato possibile salvare”.