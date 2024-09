Rho ha perso un altro pezzo di storia

La città di Rho perde un altro pezzo della sua storia. Si tratta del consorzio Agrario di via Vittorio Veneto che ieri, sabato, ha abbassato per l’ultima volta, dopo più di sessant’anni, la serranda.

Aperto in piazza Visconti, dove oggi c’è il posteggio situato alle spalle dell’Ufficio anagrafe, nei primi anni ‘60 da Modesto Caldi, il Consorzio Agrario di Rho è sempre stato un punto di riferimento non solo per le aziende agricole del territorio, ma anche per i semplici cittadini.

«Quando nel 1974 il Comune ha richiesto l’area del posteggio di piazza Visconti ci siamo spostati in via Vittorio Veneto - racconta Fiorenzo Caldi che insieme al fratello Felice, scomparso dieci anni fa, ha gestito il consorzio aperto dal padre Modesto fino a oggi - Abbassare la serranda per l’ultima volta è davvero una cosa triste, ho cercato in tutti i modi di trovare qualcuno che andasse avanti con l’attività, ma purtroppo nessuno sembra interessato a farlo».

Dalle sementi ai mangimi, dai liquori ai vini, fino ai «veleni» da mettere nei campi e negli orti per fare in modo che gli insetti non mangino le sementi e le piantine di verdura.

«Abbiamo veramente di tutto e la gente che ogni giorno viene al Consorzio è davvero tanta. Clienti che negli anni sono diventati amic».

Un punto di riferimento storico per la città di Rho, ai clienti mancheranno i consigli di Fiorenzo su come utilizzare il determinato prodotto, sulle quantità di «veleno» da mettere nel terreno e sui giorni migliori in cui seminare pomodori o insalata.

«Non abbiamo trovato nessuno che volesse proseguire l’attività, non c’è rimasto altro da fare che vendere i muri dove si trovavano scaffali e mangimi. Da quello che mi dicono dovrebbe sorgere un bed and breakfast per ospitare i turisti che verranno a visitare Rho e Mind».

Una chiusura che si aggiunge ai numerosi negozi della città che hanno abbassato definitivamente la serranda

Un pezzo di storia che chiude e che va ad aggiungersi ai numerosi negozi della città che nel centro storico, ma soprattutto nei quartieri periferici, hanno abbassato definitivamente la serranda lasciando i cittadini, soprattutto quelli della terza età che non hanno la possibilità di raggiungere da soli i centri commerciali, senza importanti servizi.