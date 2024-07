Rho, abbattuti gli alberi pericolanti di via dei Fontanili

Partiti a Rho i lavori per la rimozione degli alberi pericolanti in Via dei Fontanili.

Rho, abbattuti gli alberi pericolanti di via Fontanili

La sera di ieri 22 luglio, in via dei Fontanili, sono iniziati i lavori di eliminazione dei primi alberi per i quali gli agronomi hanno certificato la non stabilità. Si è partiti dal filare posto a nord vicino al distributore di carburante, in prossimità dell'incrocio con via San Martino, avanzando in direzione di Lucernate.

I lavori saranno eseguiti a partire dalle ore 18 per evitare disagi alla circolazione veicolare e si protrarranno fino alle ore 2.

Il tempo stimato per il completamento dell' intervento è di 8 giorni lavorativi