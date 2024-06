"Restate in città" : 60 eventi per far vivere Abbiategrasso

Torna anche quest'anno la manifestazione "Restate in città", la vivace rassegna curata dai Servizi Culturali di Abbiategrasso che prevede una ricca serie di eventi.

Un calendario ricco di appuntamenti

Oltre 60 buoni motivi per rimane in città. La rassegna di manifestazioni culturali, spettacoli, concerti e altro, per un totale di 60 eventi circa , che sono iniziati in questi giorni e termineranno a fine settembre per vivere tutti insieme l'estate ad Abbiategrasso. Gli eventi saranno organizzati sul territorio abbiatense, prevalentemente al Castello Visconteo e all'ex convento dell'Annunciata, ma anche nelle strade e in altre sedi

“Siamo alla sesta edizione di Restare in città una rassegna di eventi molto vari e molto ampia che consente ai cittadini di godere momenti di svago e di divertimento e anche di cultura – ha precisato il vicesindaco e assessore alla Cultura Beatrice Poggi alla presentazione della kermesse - Abbiamo come tutti gli anni dei momenti di attività ricreativa ma anche tanto sport, molto apprezzato dai cittadini . Il nostro obiettivo è continuare in questa direzione per i prossimi anni, puntiamo tanto sulle emergenze educative e questo si fa non solo con i momenti di aggregazione ma anche facendo capire ai ragazzi che hanno dei talenti e questo rientra anche in questo nostro progetto io valgo e quindi faccio veramente un invito a tutti”.

Il Castello cuore della manifestazione

Sarà veramente un’estate ricca di eventi. Solo per fare qualche esempio domani, venerdì al Castello andrà in scena “Nina – un soggetto per un breve racconto”, spettacolo vincitore del premio nazionale Calandra, oppure spazio ai più piccoli con le “Storie d’estate in biblioteca”, il teatro de Il Teatro dei Navigli, le visite gratuite nei luoghi particolari e nascosti della città…. E poi la musica protagonista con La Filarmonica il MaffeisLab e tante altre band. Sul sito del comune e il nuovo portale www.abbiategrassodavivere.it tutti gli eventi in programma.