"Respiro d’arte", un successo per la fibrosi cistica

Un successo per la fibrosi cistica la mostra "Respiro d’arte", nata da un’idea di Annalisa Lancellotti e di Roberto Bombassei, responsabile della delegazione Altomilanese Legnano della Ffc (Fondazione ricerca fibrosi cistica) e andata in scena sabato 23 novembre a LaCattedrale di Somma Lombardo.

Una mostra d'arte per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica

Un percorso tra street e pop art, fotografia, design e artigianalità, a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, una delle malattie genetiche gravi più diffuse in Europa, ancora senza una cura risolutiva. Afferma Bombassei:

"È stata un’esposizione meravigliosa. Fin dalla sua ideazione nel mese di aprile 2024, avevamo l'idea di riunire alcuni dei più importanti artisti italiani per creare un evento unico nel suo genere e che aveva come obiettivo sensibilizzare e finanziare importanti progetti di ricerca sulla fibrosi cistica. Abbiamo così costruito una sinergia tra noi, delegazione Altomilanese Legnano, l'imprenditore Paolo Rovelli, proprietario della Cattedrale, e Valeria Merighi di Fondazione ricerca fibrosi cistica. Abbiamo riunito intorno al progetto amici artisti di fama internazionale che hanno fin da subito aderito all'iniziativa. E così è nata 'Respiro d’arte', che rappresenta oggi un eccellente connubio tra arte e sensibilizzazione la cui realizzazione, grazie alle delegazioni Ffc, potrà estendersi in tutta Italia".

Il "grazie" Fondazione ricerca fibrosi cistica agli autori delle opere

Il "grazie" della delegazione Altomilanese Legnano della Ffc va soprattutto agli artisti:

"Gli amici con cui abbiamo condiviso questo sogno: Mauro Corona, Andrea Ravo Mattoni, Refreshink, Andrea Carrubba, Mauro Zorer, Gianfranco Malchiodi, Diego Bormida, Antonella Cefola, Fabio Lusardi, Lana Italia, Roberto Secci, Silvia Cibaldi, Enrico Lesinigo, Aurora Scarpolini, Maria Ferioli e le meravigliose 'ragazze' dell'Orchestra del tombolo, le aziende del territorio che ci hanno sostenuto con generosità".

Le opere sono all'asta: il ricavato andrà al progetto "Uno su trenta"

Tutte le opere realizzate sono state inserite sulla piattaforma CharityStars. Dice ancora Bombassei:

"Il loro acquisto andrà a finanziare il progetto di ricerca Ffc 'Uno su trenta', il cui fine è quello di definire nel prossimo futuro uno sviluppo e, speriamo, una definitiva 'vanish' della fibrosi cistica, una malattia multiorgano per la quale attualmente non esiste una cura definitiva ma solo un percorso preventivo. Per seguire l’asta e comprare le opere è possibile collegarsi al sito www.charitystars.com/tag/respiro-d-arte-it".