Rescaldina al fianco delle società sportive: assegnate le benemerenze.

La consegna delle benemerenze

Il Comune di Rescaldina ha reso omaggio alle società sportive del territorio attraverso la consegna delle benemerenze. E' accaduto ieri, venerdì 17 novembre, in auditorium. Erano presenti per l'occasione il sindaco Gilles Ielo insieme all'assessore allo Sport Gianluca Crugnola. Premiati gli atleti delle società Bulls Rescaldina, Karate club Rescaldina Arluno, Kumite Karate club Rescaldina Arluno, Pallacanestro Rescaldina, Arcieri Sole, Karate team pantere, Arciniegas, Dragon Dojo Ju Jitsu e Wild Dreams.

Ecco i protagonisti e le relative motivazioni

Bulls Rescaldina:

Alessandra Metta

Nicole Ludovica Casati

Maddalena Bardella

"Selezionate per la rappresentativa Lombarda under 13 e hanno partecipato alle finali di un torneo internazionale in Repubblica Ceca, sempre loro hanno partecipato a un'esperienza negli Usa grazie alla loro bravura"

Squadra under13 Bulls Rescaldina (qualificazione ai play off nazionali e seconda posizione nel campionato)

Karate Club Rescaldina Arluno:

Giulia Floris

Samuele Morrone

"Hanno portato a casa in tutte le competizioni alle quali hanno partecipato, sia provinciali che regionali che nazionali, medaglie d'oro... Samuele ha vinto l'oro per la qualificazione al campionato nazionale"

Squadra Kumite Karate club Rescaldina Arluno

"Ha raggiunto, grazie alla collaborazione dello staff e degli atleti, la seconda posizione in tutte le competizioni che avevano a disposizione durante la stagione sportiva".

Pallacanestro Rescaldina

Nicola Alberto Paoliello

Mohamed El Ghzaoui

"Entrambi risultati importanti nella classifica Marcatori della stagione: Nicola ha vinto la classifica marcatori under 25, mentre Mohamed ha raggiunto posizioni abbastanza alte in classifica under 13, il motivo del premio a Mohamed è che è al suo primo anno di basket e ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli"

Pallacanestro Rescaldina:

Samuele Campo

"Primo premiato tra i vincitori nella vita, è il più giovane del gruppo mini basket, ma si è contraddistinto da subito per il suo atteggiamento propositivo e positivo"

Arcieri Sole

Antonio Trovisi

"Qualificato al primo posto nei campionati mondiali di tiro con l'arco, svolti in Finlandia. È un campione del mondo nella sua disciplina"

Karate Team Pantere

Gael Sebastian Calvo

"Emozionante assistere all'esame del suo passaggio alla cintura gialla, ha raggiunto risultati davvero sorprendenti nell'arco di un solo anno nonostante le sue difficoltà. Toccante il ringraziamento della Madre di Gael che ha reso omaggio all'allenatrice del figlio e alla comunità di Rescaldina per come hanno appunto accolto la sua situazione"

Arciniegas

Abbruzzese Franco

"Maestro di karate che ha raggiunto il sesto "dan" in cintura nera, un grande esempio di dedizione, correttezza e impegno"

Dragon Dojo Ju Jitsu

Zackary Davide Zuliani

Davide Sammarco

"Oltre a ringraziare l'associazione sportiva per tutto ciò che fa e le collaborazioni che ha in paese, premiati i due ragazzi per i risultati raggiunti in questo anno, è per il loro impegno e dedizione nello sport; a soli 23 anni hanno raggiunto la cintura nera"

Wild Dreams

Alex Solbiati

Deborah Solbiati

Alberto Grassini

"Premiati assieme ad alcuni cani vincitori dei vari campionati. Hanno portato a casa prime posizioni nei campionati: europeo, italiano e internazionale croato. Passione per la cinotecnica tramandata da Alex Solbiati a Debora Solbiati e Alberto Grassini"