Report Polizia Locale: più agenti e la digitalizzazione migliorano il servizio

Presentato questa mattina, 16 febbraio 2022, il report annuale della Polizia locale di Abbiategrasso: spicca l'aumento del numero di agenti e l'informatizzazione del comando.

Presenti in conferenza stampa l'Assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi, la Comandante Maria Malini e il sindaco Cesare Nai.

“In questi due anni abbiamo aggiornato la centrale operativa, con un'informatizzazione che ci consente oggi di avere nuovi dati che non avevamo fino a due anni fa – spiega l'assessore Bernacchi - Grazie a sette nuove assunzioni sono aumentati i controlli, in particolare nei parchi e nei luoghi più sensibili, oltre all'incremento dei controlli dei questuanti e del rilevamento delle infrazioni. Abbiamo inoltre operato in risposta alle esigenze dei cittadini migliorando l'informatizzazione per evitare le code agli sportelli. Ad esempio ricordo l'introduzione recente del pagamento della sosta online e del pagamento degli avvisi di accertamento per divieto di sosta tramite QR code. Sono inoltre state installate di recente quattro telecamere di cui due in zone particolarmente sensibili: il parco della Fossa e il parcheggio della Fiera. Non va poi dimenticata l'attività collaterale di “educazione alla legalità”, come ad esempio nel progetto comunità educante e nei corsi di contrasto alle truffe. Attività possibili anche grazie al prezioso supporto del volontariato, che costituisce sempre più un valido aiuto alle nostre forze dell'ordine; vedi ad esempio l'attività degli osservatori civici per il controllo dei parchi e quella dei nonni vigili”.