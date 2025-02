Reperti archeologici spuntano dagli scavi: sono tracce di antichi insediamenti?

Reperti archeologici spuntano dagli scavi in via Adige a Canegrate.

Reperti archeologici spuntano dagli scavi in paese

Un passato molto lontano potrebbe essere riemerso dalla terra. Ancora una volta. Durante gli scavi per le opere preliminari legate alla realizzazione delle vasche volano nel sito di via Adige a Canegrate (nella foto) sono venuti alla luce degli oggetti di presumibile interesse storico e archeologico.

momento non vi è nulla di certo riguardo all'entità e all'importanza della scoperta. Resta il fatto che dal suolo sono emerse delle tracce che potrebbero raccontare la storia di antichi insediamenti, come già capitato 70 anni fa quando a pochi metri dalla chiesa di Santa Colomba emersero tracce di culti che hanno dato via al famosissimo progetto "La cultura di Canegrate".

Il sindaco: "Siamo in attesa"

Ma veniamo alla recente scoperta. Il sindaco Matteo Modica conferma quello che potenzialmente può essere un altro importante ritrovamento: